Reali zgjohet nga “gjumi” në Ligën e Kampionëve, fiton Atalantën

Janë mbyllur 9 sfidat e para të javës së gjashtë të Champions League, ku padyshim vëmendjen kryesore e mori Real Madrid i cili luajti në Bergamo përballë Atalantës vendase.

Një ndeshje mjaft e bukur dhe me shumë ritëm, por në fund ishin madrilenët ata që morën tre pikëshin.

Mbappe kaloi Realin në avantazh në minutën e 10-të të pjesës së parë, por në fund të fraksionit të parë të lojës belgu Cherles De Katelier barazoi shifrat në 1-1.

Me rezultatin 1-1 dy ekipet ju drejtuan dhomave të zhveshjes.

Me nisjen e pjesës së dytë “Los Balancos” realizuan dhe dy herë të tjera me anë të Vinicius Junior dhe Bellingham, por Atalanta reagoi sërish me anë të Lookman duke çuar shifrat në 2-3, rezultat i cili mbeti i pandryshuar deri në fund.

Ndërkohë që një tjetër sfidë e rëndësishme ishte edhe ajo mes gjermanëve të Bayer Leverkusen dhe Inter e cila u mbyll me rezultatin e bardhë 1-0. Levererkusen shënoi në fund të ndeshjes me anë të Mukiele.

Ndërsa skuadra tjetër gjermane Bayern Munchen triumfoi në transfertë përballë ukrainasve të Shaktar Donetsk me rezultatin 1-5.

