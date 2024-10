Reali bojkoton Topin e Artë, mëson se Vinicius nuk do të jetë fitues

Mediat spanjolle dhe ato franceze kanë raportuar se Vinicius Jr nuk do të jetë fitues i Topit të Artë.

Kjo ka bërë që i gjithë delegacioni i Real Madridit të mos shkojë në Paris, për ceremoninë e Topit të Artë, e cila mbahet sonte nga ora 20:45.

Ky vendim është marr nga presidenti i Realit, Florentino Perez.

Vinicius Junior, Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Antonio Rudiger e Federico Valverde, së bashku me trajnerin Carlo Ancelotti nuk do të jenë prezent në këtë ceremoni.

Sipas mediave, Topin e Artë për vitin 2024 do ta fitoj futbollisti i Manchester Cityt, Rodri.

MARKETING