Real Madrid kërkon 1 miliard euro nga klubet saudite për kartonin e Vinicius

Real Madridi kërkon të paktën 1 miliard 000 euro nga klubet saudite për Vinicius Junior, sipas gazetarit Josep Pedrerol të El Chiringuito.

Los Blancos do të refuzonin çdo ofertë tjetër që vjen, përfshirë edhe ato me vlerë 250-300 milionë euro.

Real Madridi gjithashtu ua ka bërë të qartë klubet saudite do të duhet të negociojnë me klubin për transferimin, e jo me shoqëruesit e Vinicius.

Skuadrat e Arabisë Saudite kanë qenë në kontakt me mjedisin e brazilianit të paktën që nga vera e kaluar; megjithatë, lojtari nuk ishte i gatshëm të negocionte në atë kohë.

CEO i Saudi Pro League, Omar Mugharbel ka konfirmuar së fundmi interesimin e tyre për Vini Jr, duke theksuar se Al Hilal në veçanti do të dëshironte të nënshkruante me 24-vjeçarin.

Marrëveshja aktuale e Vinicius Junior me Real Madridin skadon në vitin 2027. Klauzola e lirimit të tij është saktësisht 1 miliard euro, aq sa kërkon klubi mbretëror.

