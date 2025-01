Reagimi epik i Florentino Perez pas debaklit që pësoi Real Madridi ndaj Barcelonës

Barcelona mbrëmë (e diel) u shpall fituese e Superkupës së Spanjës pas triumfit të madh në finale ndaj rivalit të përbetuar Real Madridit.

Blaugranasit fituan me rezultat të thellë 5-2, ku çështja e fituesit u konfirmua qysh në pjesën e parë e cila përfundoi me rezultat 4-1 në favorin e tyre.

Ndonëse ata u desh të luanin me një lojtar më pak në fushë për më shumë se gjysmë ore lojë, kjo nuk bëri që epërsia e tyre të rrezikohet.

Pas përfundimit të ndeshjes erdhi edhe reagimi i presidentit madrilen Florentino Perez, i cili shkëmbeu disa fjalë me Luka Modric gjatë shpërndarjes së medaljeve.

“Në një moment ne duhet të humbnim një finale”, ishin fjalët që Perez i tha në drejtim të mesfushorit kroat.

🚨🗣️ Florentino Perez to Luka Modric: “At some point, we had to lose a final no?” @MovistarFutbol pic.twitter.com/MgBEKwGhW0

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 12, 2025