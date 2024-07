Rabiot, enigmatik për të ardhmen e tij…

Adrien Rabiot, i cili sapo ka përfunduar Euron me Blutë, nuk është ende i sigurt për të ardhmen e tij. Mesfushori i Juventusit e pa kontratën e tij të përfundonte këtë verë me Zonjën e Vjetër dhe ende nuk ka rinovuar.

Edhe pse klubi transalpin dëshiron të vazhdojë me të, nën drejtimin e trajnerit të ri Thiago Motta, duket se një vendim shumë i vendosur është marrë nga klani Rabiot në lidhje me klubin e tij të ardhshëm.

Rabiot do të largohet nga Juve?

Ende asnjë zgjatje brenda Zonjës së Vjetër. Pasi kaloi 5 vite në Itali, mesfushori 29-vjeçar francez duket se dëshiron diku tjetër.

Siç raportohet nga Fabrizio Romano, ish-lojtari i PSG-së pritet të largohet nga Juventusi si lojtar i lirë dhe për këtë arsye ai nuk do të nënshkruajë një kontratë të re, pavarësisht propozimeve të drejtuesve.

Rrethi i lojtarit tashmë është në kontakt me klube të tjera për transferimin e tij. Nëse nuk ndodh diçka e çmendur, Rabiot duhet të largohet logjikisht nga klubi i Piemontes këtë verë.

