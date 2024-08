QMK: Gjashtë zjarre aktive në Maqedoni

Qendra e Menaxhimit të Krizave tha se mëngjesin e sotëm janë aktive 6 zjarre në ambiente të hapura dhe pyje.

Njëri prej zjarreve është në Komunën e Demir Hisarit, ku zjarri në Ilinska Planina po luftohet me 5 traktorë ajrore – 1 i Drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim, 2 gjerman dhe 2 suedez. Në terrenin e vështirë të aksesueshëm në terren, zjarrfikësit lokalë po shuajnë zjarrin me mbështetjen e popullatës vendase.

“Ndërkohë, një ekip nga Hungaria i përbërë nga 46 persona me automjete dhe pajisje speciale është dërguar në zjarrin pranë fshatrave Tazhevë dhe Breznicë dhe degën në Jasen dhe së bashku me ta 50 pjesëtarë të ushtrisë dhe 20 zjarrfikës lokalë”, njoftojnë nga QMK.

