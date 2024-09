Qeveria solli vendim për kufizimin e marzhës tregtare për materialet shkollore

“Më pak shpenzime, më shumë për ju – është masa që sollëm sot në Qeveri. Konkretisht, Qeveria ka marrë vendim për të ndihmuar të gjitha familjet që kanë nxënës për të ulur kostot e blerjes së mjeteve shkollore. Kjo masë ka për qëllim drejtpërdrejt përmirësimin e standardit jetësor dhe gjendjes ekonomike të mijëra familjeve”.

Kështu thonë nga Qeveria e RMV-së, duke njoftuar se kanë sjellë masë për kufizimin e marzhës së tregtare për materialet shkollore.

“Ky vendim kufizon tregtinë më të lartë dmth. marzhi i fitimit për pajisjet shkollore, si fletore, çanta shpine, shkumësa me ngjyra, plastelinë, jastëkë, stilolapsa me majë, markera, shkumësa me ngjyra, akrilik, ngjyra dhe furça me bazë uji, materiale lineare dhe didaktike, mprehëse dhe goma, gërshërë për fëmijë, kuti dhe aksesorë shkollorë, busulla, kalkulatorë, busull, dërrasa e zezë, gota dhe mbajtëse për enët dhe produkte të tjera të nevojshme për nxënësit, që do të nënkuptojnë çmime më të ulëta dhe akses për të gjithë qytetarët tanë”.

“Në shitje me shumicë marzhi do të jetë i kufizuar në 5%, ndërsa në pakicë deri në 10%. Ndryshe nga vitet e kaluara kur ishim përballë protestave dhe kur nxënësit nuk kishin tekste, ky vit shkollor filloi pa probleme dhe qeveria po e mbështet sistemin arsimor me masa vendimtare. Vendimet që po marrim janë në kundërshtim të drejtpërdrejtë me politikat e qeverisë së mëparshme, e cila lejoi shpenzime të mëdha për familjet dhe mungesën e teksteve dhe materialeve të nevojshme”, thonë nga Qeveria.

Gjithashtu shtojnë se do të vazhdojnë të punojnë me përkushtim për përmirësimin e kushteve të jetesës.

