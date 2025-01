PTHP: Shoferi që goditi vajzën në “Arradhat partizane” ishte pa patent shofer, nën efektin e alkoolit dhe kaloi në semafor të kuq

“Ai nuk i ka respektuar rregullat dhe me këtë ka rrezikuar trafikun publik. Ai drejtonte veturën pa patentë shofer dhe nën ndikimin e alkoolit me përmbajtje alkooli 0.82 promile në urinë, duke rrezikuar kështu jetën e njerëzve. Kur ka ardhur në një vendkalim të shënuar për këmbësorë në kryqëzimin me rrugën “29-ti Nëntori”, ai nuk e ka përshtatur shpejtësinë e automjetit me karakteristikat dhe gjendjen e rrugës dhe trafikut dhe kushteve të tjera të trafikut për të mundësuar ndalimin e automjetit në kohë përpara çdo pengese.

Para një vendkalimi për këmbësorë të rregulluar nga semaforët që kanë funksionuar në rregull në momentin e aksidentit, ai ka vazhduar lëvizjen përmes semaforit të kuq dhe me pjesën e përparme të majtë të mjetit ka goditur trupin e këmbësores viktimë Frosina Kulakova, e cila ka qenë duke kaluar rrugën në një vendkalim të shënuar për këmbësorë. Viktima nga goditja ka pësuar lëndime të rënda trupore, nga të cilat ka ndërruar jetë në vend”, thonë nga Prokuroria.