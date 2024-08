PSG i jep drejtim të ardhmes së Xavi Simons, konfirmimi zyrtar

Xavi Simons do të jetë pjesë e Leipzig edhe për një sezon. Klubi kampion i Francës, PSG ka njoftuar tifozët se futbollisti do të qëndrojë i huazuar te skuadra gjermane, por këta të fundit nuk do të kenë të drejtën e blerjes së kartonit të holandezit.

“Mesfushori holandez Xavi Simons është sërish i huazuar pa opsion blerjeje te RB Leipzig për sezonin 24-25, pas një viti bindës me skuadrën e Bundesligës në rezultatin 23-24”.

“Paris Saint-Germain i uron Xavi një sezon të mrekullueshëm me RB Leipzig” – shkruan PSG.

