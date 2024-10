Propozim-ndryshimet e Ligjit për banim në seancë komisioni

Në Kuvend sot seancë do të mbajë Komisioni për transport, transformim digjital, mjedis jetësor dhe planifikim hapësinor. Në rendin e ditës së këtij Komisioni ka një pikë – Propozim i Ligjit për plotësimi e Ligjit për banim në lexim të parë, i propozuar nga deputetët e partisë politike “E majta”.

Siç thuhet në sqarimin e publikuar në faqen e Kuvendit, me propozim ligjin do të plotësohet dispozita e nenit 65 të ligjit amë në lidhje me masën maksimale të qirasë vjetore për një banesë dhe do të rregullohen dispozitat penale për mosrespektimin e kësaj dispozite.

“Në Ligjin për banim, në nenin 65, pas paragrafit 3, shtohet paragrafi i ri 4, i cili thotë: “(4) Shuma e qirasë në nivel vjetor nuk mund të jetë më e madhe se 3% e vlerës së banesave e përcaktuar në përputhje me metodologjinë për përcaktimin e vlerës së banesës nga paragrafi (3) i këtij neni”. Neni 2 – Në nenin 126, pika 1, pas pikës 5, shtohet një pikë e re 5-a, e cila thotë: “5-a) lëshon ose përdor një banesë ose një pjesë të një banese me qira ose nënqira në kundërshtim me shumën e përcaktuar në nenin 65 paragrafi (4) të këtij ligji”, thuhet në sqarimin për këtë zgjidhje ligjore.

