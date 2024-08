Probleme të mëdha tek Barcelona – ata nuk po arrijnë ta regjistrojnë Olmon si lojtar të tyre

Barcelona më në fund kishte arritur që ta kompletojë transferimin e tyre të parë të premten e kaluar, duke konfirmuar nënshkrimin me Dani Olmon nga RB Leipzig.

Ai pritet që të paraqitet sot (e hënë) në kuadër të trofeut Joan Gamper ndaj Monacos, por kur debutimi i tij zyrtar do të arrijë, këtë nuk e di me siguri askush.

Sipas mediumit spanjoll Cadena SER, Barcelona e ka të pamundur që ta regjistrojë momentalisht Olmon.

Kjo përkundër faktit që nënshkruan një marrëveshje të vlefshme 40 milionë euro me firmën e hotelierisë dhe logjistikës Aramark, pasi blaugranasve i nevojiten edhe 60 milionë euro të tjera për të përmbushur buxhetin e tyre.

Nike dhe Spotify janë përmendur si aleat të mundshëm për të marr përsipër pagesat e Barça Vision, por për momentin asgjë nuk është zyrtarizuar.

Presidenti Laporta në anën tjetër po vazhdon fushatën për të nënshkruar me Nico Williams kjo përkundër pasigurisë që është shkaktuar rreth situatës së Olmos.

Si do që të jetë, kjo situatë nuk e prek vetëm Olmon, pasi në të njëjtën gjendje thuhet se janë edhe Vitor Roque, Inigo Martinez, Clement Lenglet dhe Eric Garcia që nuk e dinë se a do të regjistrohen para fillimit të sezonit të ri apo jo.

Ndeshja e parë në elitën e futbollit spanjoll për Barcelonën do të jetë pas pesë ditësh ndaj Valencias në ‘Mestalla’ dhe çdo minutë është i vlefshëm për ta për të gjetur një zgjidhje.

MARKETING