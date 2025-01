Prej ditës së hënë të reshura lokale të shiut dhe të borës në male

DPHM informoi se nga dita e hënë do të mbizotërojë mot me vranësira të ndryshueshme, ndërsa të martën priten të reshura lokale të shiut dhe në male të borës. Temperaturat maksimale të ditës gjatë javës do të lëvizin prej 10 deri 14 gradë, ndërsa ato të mëngjesit prej -4 deri 4 gradë Celsius.

Moti nesër do të jetë me diell dhe me temperatura negative të mëngjesit.

Nëpër lugina do të ketë paraqitje të mjegullës dhe aty temperaturat e ditës do të mbeten më të ulëta.

Temperatura e mëngjesit do të jetë më e ulët në Berovë -10, ndërsa maksimale prej 12 gradë Celsius do të jetë në Gjevgjeli.

