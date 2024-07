Policia jep detaje për vrasjen në Tetovë

SPB Tetovë ka konfirmuar incidentin me armë zjarri i cili ndodhi sonte në Tetovë.

Policia njoftoi se rasti është paraqitur në orën 20.35 në Sektorin për Punë të Brendshme (SPB) Tetovë.

“Në orën 20.35 në SPB Tetovë është raportuar se në rrugën ,,Shtipska” në Tetovë, një person që kishte qenë me veturë ,,Mercedes” kishte qëlluar me armë zjarri ndaj veturës ,,Bmë” në të cilin ishte personi me inicialet R.T., i cili kishte ndërruar jetë menjëherë nga plagët e marra”, thuhet në njoftimin e SPB Tetovë.

