Pochettino zyrtarizohet si trajner i Kombëtares së SHBA-ve

Trajneri argjentinas Mauricio Pochettino është emëruar zyrtarisht si trajneri i ri i kombëtares së futbollit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Detajet e kontratës nuk janë përmendur në deklaratën e Shoqatës së Futbollit të SHBA-së, por mediat amerikane raportojnë se Pochettino ka nënshkruar kontratën deri në fund të Kupës së Botës, e cila do të mbahet në vitin 2026, dhe SHBA-të do të jenë një nga organizatorët. të konkurrencës së bashku me Kanadanë dhe Meksikën.

52-vjeçari ka treguar edhe arsyen se pse ka marrë drejtimin e SHBA-së duke u larguar nga futbolli i klubeve.

“Vendimi për të marrë përsipër kombëtaren amerikane nuk ishte vetëm për shkak të futbollit, por edhe për shkak të rrugës në të cilën është kjo përzgjedhje”.

“Energjia, pasioni dhe uria për të arritur diçka vërtet historike këtu më frymëzuan. Unë shoh një grup lojtarësh, të cilët janë plot talent dhe potencial, dhe së bashku do të ndërtojmë diçka të veçantë”, tha Pochettino, i cili drejtoi Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG dhe Chelsea gjatë karrierës së tij.

Pochettino do të debutojë në stolin e SHBA-ve më 12 tetor në ndeshjen kundër Panamasë.

