Pika e parë dhe historike për Gjeorgjinë, Çekia nuk shkon përtej barazimit me debutuesit

Gjeorgjia dhe Çekia e mbyllën në barazim 1-1 ndeshjen e dytë të Grupit F. Për të dyja kombëtaret kjo ishte pika e parë në këtë turne, ndërsa për Gjeorgjinë ishte pika e parë në një kompeticioni madhor si Europiani.

Sa i takon ndeshjes, ishin çekët që gjetën rrugën e rrjetës të parët me Hlozek, por goli u anulua për një prekje të topit me dorë të sulmuesit. Në fundin e pjesës së parë, Gjeorgjia kaloi në avantazh me anë të Mikautadze, i cili shndërroi në gol një penallti të akorduar nga sistemi VAR.

Në fraksionin e dytë, çekët reaguan dhe gjetën golin e barazimit me Schik që nga fare pranë portës nuk e pati të vështirë për të realizuar.

Deri në fund, shifrat nuk ndryshuan dhe ndeshja u mbyll në barazim 1-1 teksa në sfidën e radhës, Gjeorgjia do të përballet me Portugalinë ndërsa Çekia me Turqinë.

MARKETING