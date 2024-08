Petrovska: Prapa përleshjeve me armë në Hasanbeg qëndron Boris Mutkov – Fantom, i afërt me Mickoskin

Ish ministrja e Mbrojtjes, Slavjanka Petrovska ka deklaruar se prapa përleshjes së djeshme të armatosur në Hasanbeg të Shkupit qëndron Boris Mutkov – Fantom, ndërsa sipas saj, është njeri i afërt i kryeministrit Hristijan Mickoski.. Petrovska thotë se Mickoski së fundmi ka publikuar fotografi bashkë me Fantom.

“Mickovski personalisht qëndron dhe i miraton këto të shtëna mafioze, prandaj zgjodhi dje në festën e madhe të krishterë, përballë kishës së Zotit, të fotografohej me Boris Mutkov – Fantom, personazh i njohur i nëntokës në Shkup. Në vend që t’i arrestojnë, ata bëjnë fotografi dhe buzëqeshin. Përleshja e djeshme në Hasanbeg është në fakt një përleshje pas së cilës është Fantom që po dërgon mesazh se kush është kush. Dëshmi se afërsia e Fantom me Mickoskin nuk është e sajuar, është fakti që vëllai i Fantom është pjesë e sigurisë së Mickoskit. Është e qartë se DPMNE-ja vazhdon aty ku e la Gruevski”, shkruan mes tjerash Petrovska.

