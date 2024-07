Përfundoi dita e dytë e debatit për ribalancin e Buxhetit, seanca vazhdon nesër

Komisioni për Financim dhe Buxhet pasdite e vazhdoi seancën për ribalancin e Buxhetit. Në ditën e dytë të debatit të përgjithshëm, deputetët diskutuan rreth uljes së buxhetit të gjykatave dhe prokurorive publike, Sipas deputetëve të opozitës, institucionet e pushtetit gjyqësor duhet të kenë buxhet më të madh, ndërsa sërish, sipas deputetëve të qeverisë, ky buxhet është i tepërt me besim prej vetëm dy për qind te qytetarët.

Deputeti i “Frontit Europian”, Sali Murati theksoi se si person që vjen nga fusha juridike shpreh ankth dhe zhgënjim për propozimin e reduktimit të buxhetit në organet gjyqësore dhe prokurori, Avokatin e Popullit dhe Ministrinë e Marrëdhënieve ndërmjet Komuniteteve. Ai shprehu mbështetjen e tij për rritjen e buxheteve të gjykatave dhe prokurorive publike dhe njoftoi se ka dorëzuar shtatë amendamente për ribalancin e buxhetit.

“Ky reduktim ndikon drejtpërdrejt në pavarësinë funksionale dhe buxhetore të autoriteteve gjyqësore dhe prokuroriale. Si njeri që vjen nga drejtësia, më duhet të theksoj se një lëvizje e tillë është e papranueshme dhe potencialisht katastrofike për sistemin tonë juridik. Gjyqësori dhe Prokuroria Publike janë shtylla të demokracisë sonë dhe të shtetit ligjor. Gjyqësori dhe Prokuroria Publike pritet të sigurojnë drejtësi për të gjithë qytetarët, të mbrojnë sundimin e ligjit, të luftojnë krimin dhe korrupsionin dhe të garantojnë sundimin e drejtësisë. Si mund të presim realizimin me sukses të këtyre funksioneve jetike me një buxhet të reduktuar”, pyeti Murati?

Ai mendon se në vend që të reduktohet, duhet të rritet buxheti i këtyre institucioneve.

“Si mund të përmirësojmë efikasitetin dhe cilësinë e drejtësisë me një buxhet të reduktuar? Shkurtimi i buxhetit të Avokatit të Popullit është një goditje e drejtpërdrejtë për një aspekt jetik i demokracisë sonë. Reduktimi i buxhetit të këtij institucioni do të çojë në mënyrë të pashmangshme në uljen e kapaciteteve për hulumtimin e ankesave dhe lëvdatave të qytetarëve, kufizimin e punës në terren dhe kontakteve të drejtpërdrejta me qytetarët, uljen e cilësisë së raporteve dhe analizave vjetore, kufizimin e mundësisë së trajnimit dhe përmirësimit të kuadrove. Si qytetar dhe pjesëtar i komunitetit më të vogël jam i shqetësuar sepse të gjithë po i përqendrojmë fuqitë dhe problemet tona drejt afirmimit dhe rritjes së buxhetit të Ministrisë së Marrëdhënieve me Komunitetet. Si qytetar dhe si pjesëtar i komunitetit më të vogël jam i brengosur sepse ne gjithë koncentrimin e fuqisë sonë dhe problemet tona i kemi në afirmimin dhe rritjen e buxhetit të Ministrisë për Marrëdhënie ndërmjet Komuniteteve. Sepse po të jeni në pozitën e një komuniteti më të vogël dhe çdo ditë të jeni në disavantazh, ndërsa nuk mund të integroheni në sistem siç duhet, ajo ministri është mjet dhe promovues i të drejtave dhe lirive tona. Me një buxhet të tillë në Ministri do të rrezikohet implementimi i projekteve të rëndësishme në integrimin dhe kohezionin social”, tha Murati.

Deputeti i VMRO-DPMNE-së, Bojan Stojanoski, në replikën e tij për ekspozen e Muratit, theksoi se është e turpshme që gjyqtarët dhe prokurorët të vijnë në Kuvend dhe të kërkojnë më shumë mjete para deputetëve, kur besimi i qytetarëve për ta është dy për qind.

“Pra, 98 ​​për qind nuk e miratojnë atë që po bëjnë, sepse nuk po bëjnë asgjë. Por ata erdhën për të kërkuar më shumë mjete sepse u cenohej komoditeti. Dhe imagjinoni kur flasim për më shumë mjete, të dy palët kërkojnë paga më të larta, por për prokurorët dhe gjyqtarët, jo për shërbimin profesional që punon atje dhe mendoj se nuk është e drejtë. Imagjinoni çfarë ndodh kur ju shkurtoni buxhetin e tyre, që tashmë është shumë për ta sepse kanë vetëm 2 për qind besim, vijnë në Kuvend dhe pse u shkurtua dhe duhet të lejohen të funksionojnë normalisht. Tani le të bëjmë një sondazh, shumë më tepër se 98 për qind nuk e miratojnë as që të kenë aq mjete sa kanë, sepse nuk japin asgjë për paratë që marrin. Unë jam dakord që ata të jenë të pavarur, por zoti Sali, për këtë duhet të tregojnë performancë, për këtë qytetarët duhet të jenë të kënaqur, të zbardhin krimin, për atë disa të krijojnë akuza që do të jenë të qëndrueshme dhe gjyqtarët të japin gjykime. Si qytetar i këtij vendi që nuk është i kënaqur me punën e tyre, do të votoj kundër propozimit që t’u sigurohen më shumë para, sepse në sistemin e meritave e merrni atë për të cilën punoni”, tha Stojanoski.

Debati i përgjithshëm për ribalancin e buxhetit zgjat më së shumti tri ditë, ndërsa ai i amendamenteve për të cilin janë dorëzuar 58 amendamente gjashtë ditë. Dje, në ditën e parë të debatit, ministrja Gordana Dimitrieska-Koçoska ka arsyetuar ribalancin, duke theksuar se është krijuar në përputhje me gjendjen e konstatuar në buxhet. Siç tha Dimitrieska-Koçoska, janë siguruar mjete për gjithçka që duhet të paguhet sipas ligjit.

Të hyrat e përgjithshme në ribalancin e buxhetit janë planifikuar në 318,2 miliardë denarë, ndërsa shpenzimet në 362,8 miliardë denarë. Rritja e PBB-së është parashikuar në 2.1 për qind, inflacioni në nivelin 3.5 për qind dhe deficiti buxhetor 4.9 për qind.

Kryetarja e Komisionit për financim dhe buxhet, Sanja Lukarevska, e ndërpreu seancën dhe njoftoi se ajo do të vazhdojë nesër në orën 12:00.

