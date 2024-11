Për dy javë në Shkup duhet të konfirmohen konkluzionet për ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë

Për dy javë në Shkup pritet të zyrtarizohen konkluzione që dje janë kontraktuar në Sofje lidhur me ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë.

Në dialogun e nivelit të lartë për hekurudhën me Bullgarinë në Sofje janë pranuar argumentet e vendit dhe është konkluduar seksioni i tretë nga Korrdori 8 nga Kriva Pallanka deri në kuf të ndryshohet, ndërsa ne ta ndërtojmë pjesën deri para kufirit. Pala bullgare do të duhet ta ndërtojë pjesën prej tre kilometrave nga ana e tyre, ndërsa tuneli do të projektohet dhe tenderohet bashkërisht. Nga pala shqiptare me Durrësin ende nuk ka projekt.

Me këtë do të fitohet tërësi nga Burgas deri në Kumanovë dhe Shkup dhe se për ne është e rëndësishme të kryqëzohet kooridoret 8 dhe 10 tek ne dhe kjo do të ndodh.

Ka një vonesë në ndërtimin e hekurudhës, e cila është e ndarë në tri pjesë Kumanovë-Bellanovcë, Bellanovcë-Kriva Pallankë dhe e treta është nga Kriva Pallanka – kufiri. Nëse pjesa e dytë nuk plotësohet, nuk mund të afrohet realizimi i pjesës së tretë, thonë burime nga Qeveria.

Është vonuar ndërtimi i seksionit të dytë, ku deri më tani kanë përfunduar rreth 20 për qind e punimeve. Arsyeja e dytë e vonesës janë shkaqet e dyshimit për nënkontraktorët e punësuar, të cilët, siç theksohet, nuk janë përzgjedhur rastësisht. Për shkak të këtyre dy gjërave, në pjesën e tretë të Kriva Pallankës deri në kufi nuk është e mundur qasja.

Seksioni i dytë pritet të përfundojë në fund të vitit 2026, por spekulimet janë se do të ndodhë shumë më vonë. Për vonesën paguhen gjoba në mënyrë që projekti do të arrijë në 200 milionë euro.

Ministria e Transportit njoftoi sot se është rënë dakord që një kontraktor do të ndërtojë tunelin për lidhjen hekurudhore ndërmjet Maqedonisë dhe Bullgarisë, se çmimi dhe projekti për pjesën e tretë do të rishikohet dhe se Bullgaria do të përfundojë pjesën e saj të hekurudhës.

“Tre argumenet kyçe të zëvendëskryetarit të Qeverisë dhe ministrit të Transportit, Aleksandar Nikolloskiu janë pranuar. Duhet të ketë projekt të përbashkët për tunelin me qëllim që të mos ndërtohet tunel që nuk çon askundi, më tej Bullgaria ta përfndojë pjesën e vet të hekurudhës dhe e treta të rishikohet çmimi, i cili është më i lartë si dhe rishikimi i vetë projektit. Pas vlerësimit të rreziqeve, ndërtimi i tunelit për ndërlidhjen hekurudhore mea Maqedonisë dhe Bullgarisë, dhe në mënyrë më efikase të jetë nga një kryerës”, kumtoi Ministria.

Në takim nga pala maqedonase u theksua se Maqedonia nuk heq dorë nga lidhja hekurudhore dhe ky projekt shihet si projekt rajonal që thekson zhvillimin e rrjeteve evropiane të transportit.

Gjatë takimit, siç thonë ata, palët shkëmbyen informacione, një afat kohor ndërtimi, si dhe ndanë përvoja në lidhje me çështjet teknike të ndërtimit të Korridorit 8, veçanërisht në pjesën e procedurave për funksionimin e ardhshëm të tunelit ndërkufitar Deve Bair”.

Marrëveshjet e arritura do t’u prezantohen institucioneve financiare përgjegjëse të BE-së.

Burime nga Qeveria bënë të ditur sot se po punohet për një marrëveshje për gjetjen e një partneri për modernizimin e hekurudhës përgjatë Luginës së Vardarit, e cila do të përdoret për transportin e mallrave nga portet në Greqi në Evropën Qendrore.

Modernizimi i hekurudhës do të financohej me një periudhë të gjatë grejs pa detyrimin e pagesës së interesit në atë periudhë, gjë që do të jetë shumë e rëndësishme në periudhën në vijim. Për këtë do të nënshkruhej një kredi me një vend, i cili, siç theksojnë të njëjtat burime, nuk është Kina, Rusia apo Hungaria.

Në të njëjtën kohë, po zhvillohen negociata me një kompani tjetër nga Evropa Qendrore për rritjen e numrit të kompozicioneve të trenave, të cilët do të transportonin nga 120-130 mijë tonë në vit në miliona, që do të thotë se Hekurudhat e Maqedonisë – Infrastruktura dhe Transporti do të shumë fitimprurëse dhe nuk do të duhet të marrin para nga buxheti i pagave.

Në një tender publik, Hekurudhat e Maqedonisë Transport do të duhet të marrin me qira lokomotiva, ndërsa më pas do të kryhet ringarkimi nga portet në Greqi dhe do të transportohet në vendet e Bashkimit Evropian, që është pjesë e Planit të rritjes.

itet të zyrtarizohen konkluzione që dje janë kontraktuar në Sofje lidhur me ndërtimin e hekurudhës drejt Bullgarisë.

MARKETING