Parashikimi i Real Madridit për Barcelonën doli të ishte i saktë

Real Madridi ka arritur të rikthehet në garën për titull, pasi tashmë ata janë në kontroll të fatit të tyre edhe një herë, pas tri fitoreve dhe tri porta të paprekura.

Në të njëjtën periudhë, Barcelona ka arritur vetëm një pikë, duke pësuar pesë herë dhe duke humbur tetë pikë.

Sipas Relevo, kjo është diçka që Los Blancos e panë të vinte. Ata i kanë korrigjuar gabimet dhe e kanë bërë veten më të fortë që nga humbjet e tyre ndaj Milanit dhe Barcelonës, duke mbajtur besimin se do të kishin shanset e tyre.

Ata ishin befasuar nga niveli i Barcelonës në tre muajt e parë të sezonit dhe ishin të bindur se nuk humbi gjithçka pas El Clasico dhe se Barcelona do të humbiste pikë. Një muaj më vonë, ata janë kthyer në garë.

Los Blancos tani do të duhet të ruajnë drejtimin e tyre, pasi iu përgjigjën kritikave të ashpra të Carlo Ancelottit për qëndrimin e tyre. Kundër Athletic Bilbaos, qëndrueshmëria e tyre e sapogjetur do të vihet në provë më shumë sesa kundër Osasuna, Leganes dhe Getafe.

Ata do të përballen me skuadrën baske të mërkurën mbrëma në San Mames, ndërsa Barcelona shkatërroi Mallorcan me rezultat 5-1. /Telegrafi/

