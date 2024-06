Palevski pretendon se nuk ka lidhje me vrasjen e Vanjës dhe Zhezovskit

Ljupço Palevski Palco sot është marrë në pyetje për disa orë në Prokurori ku ka mohuar lidhje me vrasjen e Vanja Gjorçevskës dhe Pançe Zhezhovskit dhe në mbrojtje të tij ka treguar provat që do t’i dorëzohen shtesë, thotë avokati Marjan Vitanovski i cili informoi pas përfundimit. të marrjes në pyetje.

Marrja në pyetje e Palevskit vjen pasi Prokuroria Themelore Publike Shkup më 31 maj ka dorëzuar aktakuzë në Gjykatën Themelore Penale Shkup kundër tre personave të tjerë lidhur me vrasjen e dyfishtë të vajzës katërmbëdhjetëvjeçare Vanja Gjorçevska nga Shkupi dhe Pançe Zhezovskit nga Velesi.

Të tre të pandehurit ndiqen penalisht për vrasje dhe rrëmbim personazhi, të cilat janë të dënueshme sipas Kodit Penal.

Si arsye për të cilat është emëruar si i pandehur në procedurë, Palevski ka thënë se bëhet fjalë për hasmëri të mëparshme, madje siç tha avokati Vitanovski, për një lloj keqkuptimi politik me zyrtarë të caktuar të pushtetit.

“I akuzuari ka dhënë deklaratë në Prokurori, mohon plotësisht ndonjë lidhje konkrete me veprën penale, mohon çdo lidhje me të pandehurit në çfarëdo baze, mohon ekzistimin e ndonjë marrëveshjeje për kryerjen e kësaj vepre, pretendon se nuk është fajtor dhe se nuk ka ndërmarrë asnjë veprim siç thuhet në urdhrin për kryerjen e tij të hetimeve. Ai dha një mbrojtje duke treguar fakte dhe prova të caktuara të cilat ne do t’i paraqesim shtesë. “Nuk e dimë se çfarë prova ka prokuroria, sepse deri në këtë fazë të procedurës nuk kemi pasur mundësi as të bëjmë kontroll”, tha Vitanovski.

Gjorchevska dhe Žežovski të cilët u raportuan të zhdukur më 27 dhe 24 nëntor 2023 dhe u gjetën të vdekur në afërsi të Velesit dhe Shkupit më 3 dhjetor.

Më 6 dhjetor 2023, Palevski u arrestua në Balikesir të Turqisë dhe më pas iu dënua me 30 ditë paraburgim në mungesë.

Më 15 maj 2024, ai u ekstradua nga Turqia dhe u dërgua në Burgun e Paraburgimit të Shutkës. Më 21 maj, ai doli para gjyqtarit për procedurë paraprake.

Avokati Vitanovski sot tha se si mbrojtje kanë prova për të konfirmuar atë që tha sot Palevski.

“Për të gjitha pretendimet se me çfarë provash ka Prokuroria, mendoj se sigurisht ka një rrëfim të të akuzuarve të tjerë sepse tashmë janë akuzuar. Mirëpo, tani për tani bëhet fjalë për prova verbale, nëse ndonjë nga të akuzuarit e tjerë apo vetëm individë e tregojnë si kryerës të veprës, gjegjësisht se ka vrarë të miturën Vanja dhe pensionistin Pançe”, tha Vitanovski.

Më 31 maj, Prokuroria kryesore publike deklaroi se aktakuza bazohej në prova verbale dhe materiale në lidhje me veprimet e të pandehurve, por tregoi se pasi që procedura kundër të dyshuarit të parë Plevski vazhdon, “prokuroria publike nuk është në gjendje të ndajë detaje në lidhje me materialin dëshmues.”/REL

