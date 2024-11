Pa fitues në super duelin Inter-Napoli

Inter dhe Napoli nuk shkojnë më shumë se një barazim 1-1 në super duelin e kësaj fundjave në Seria A. Në “San Siro” spektakli dhe golat nuk munguan, me të dyja skuadrat që morën nga një pikë, duke mbajtur skuadrën e Contes në krye të renditjes.

Zikaltrit luajnë më mirë, por të parët që shënojnë janë miqtë. McTominay kthehu në gol një pasim nga Rrahmani në minutën e 23-të. Interi gjeti barazimin në fundin e pjesës së parë me një “perlë” të Calhanoglu.

Ylli turk ndërkohë do të shpërdoronte një 11-metërsh në minutën e 74-të, duke humbur shansin për t’i dhënë fitoren ekipit të tij. Me këtë barazim Napoli mbetet në krye me 26 pikë, 1 më shumëse Atalanta, Fiorentina dhe Interi.

