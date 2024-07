O’Brien: SHBA do të jetë shumë më aktive në dialogun midis Shkupit dhe Sofjes sapo Bullgaria të ketë një qeveri të qëndrueshme

SHBA pritet të jetë shumë aktive në bisedimet për mënyrën e saktë të zbatimit të marrëveshjes ndërmjet Shkupit dhe Sofjes, sapo Bullgaria të ketë një qeveri më stabile, njoftoi ndihmës sekretari shtetëror i SHBA-së për çështje evropiane dhe euroaziatike, Xhejms O’Brajan.

“Çështja kryesore është marrëveshja që Maqedonia e Veriut ka me Bullgarinë dhe sapo Bullgaria të ketë një qeveri më të qëndrueshme, do të duhet të bisedohet për mënyrën e saktë të zbatimit të saj. Pra, kjo do të jetë një fushë ku unë pres që ne të jemi gjithashtu shumë aktivë”, u përgjigj O’Brien.

Bullgaria këmbëngul se nuk do të lejojë asnjë devijim nga marrëveshjet e arritura, e para prej të cilave është përfshirja e bullgarëve në Kushtetutën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa kryeministri Hristijan Mickoski ka premtuar se nuk do të pranojë marrëveshjet me diktatet bullgar.

