NP “Ujësjellësi dhe kanalizimi”: Uji në Shkup është i sigurt për pije

Uji në Shkup i sigurt për pije, thuhet në raportin javor laboratorik të kryer nga Sektori për kontroll sanitar të NP “Ujësjellës dhe Kanalizime”.

Testimet janë bërë nga 16 deri më 22 dhjetor në 213 mostra për fiziko-kimike dhe 213 mostra për analiza mikrobiologjike të ujit të pijshëm nga 48 pika matëse në Shkup.

NP “Ujësjellës dhe Kanalizime” po ashtu rikujton se pardje me 22.12.2024 ka kryer monitorim të jashtëzakonshëm të ujësjellësit të qytetit të Shkupit, i cili me datën 21.12.2024 ka ndërprerë furnizimin me ujë për shkak të aktiviteteve të ndërmarrjes. Monitorimi ka përfshirë nëntë pika kritike: Autokomandë, Singeliq, Maxhari, Lisiçe e re, Qendër, Draçevë, Përzhino, Gjorçe Petrov dhe Karposh 3, nga ku janë marrë mostrat e ujit të pijshëm dhe janë kryer analiza laboratorike fiziko-kimike dhe mikrobiologjike.

Sipas rezultateve të marra nga testimi, të gjitha mostrat përputhen me Rregulloren për kërkesat për siguri dhe cilësi të ujit të pijshëm.

MARKETING