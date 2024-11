Një tjetër klub i madh i Serisë A kërkon të transferojë Ardian Ismajlin

Ardian Ismajli, po gëzon një formë të jashtëzakonshme, të mbartur që nga sezoni i shkuar. Puna e tij nuk ka kaluar pa u vënë re, teksa Juventusi po e sheh si një alternativë serioze për merkaton e janarit.

Por bardhezinjtë, nuk do të jenë të vetëm në radhë për Ismajlin. Në garë për shërbimet e tij do ë edhe Napoli.

“La Repubblica” ka bërë me dije se të kaltrit janë bindur nga aftësitë e Ismajlit në ndeshjen që skuadra zhvilloi kundër Empolit këtë sezon.

Për këtë arsye, drejtuesit do të përpiqen që ta vendosin nën urdhërata e Antonio Kontes në muajin janar. Mbetet për t’u parë se cila do të jetë e ardhmja e Ismajlit.

