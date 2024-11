Një egjiptian për të zëvendësuar Salah, Liverpool me idetë e qarta për merkaton

Omar Marmoush, sulmuesi egjiptian i Eintracht Frankfurt, mund të transferohet në Liverpool verën e ardhshme, sipas gazetarit gjerman Marcel Reif. Marmoush, i konsideruar si pasardhësi ideal i Mohamed Salah, do të jetë në fokusin e The Reds, ndërsa kontrata e egjipitanit me klubin nga Anfield i afrohet afatit të saj në qershor.

Këtë vit, Marmoush realizoi 11 gola në 14 ndeshje të Bundesligës, shifër kjo e arritur vetëm nga Harry Kane i Bayern Munich. 25-vjeçari mund të luajë në pozicione të ndryshme në sulm, fakt që bind akoma më shumë Liverpool për të bërë një sakrificë ekonomike për të.

