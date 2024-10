Nikolloski: Autostrada nga Shkupi në Bllacë do të ndërtohet, por unë nuk do të bëj kr’im

Autostrada nga Shkupi në Bllacë do të ndërtohet dhe do të ndërtohet, por unë nuk do të bëj krim dhe nuk do t’i lejoj qytetarët e Maqedonisë të paguajnë 70 milionë euro më shumë për shkak të ndryshimeve në rrugën e bërë nga Qeveria e kaluar, tha sot ministri i Transportit Aleksandar Nikolloski.

Në përgjigje të pyetjes në seancën e sotme të Kuvendit kushtuar pyetjeve të deputetëve, ai theksoi se deri më tani nuk ka zgjidhje autostrade, pavarësisht se janë ndërtuar dy kilometra autostradë, e cila, siç tha ai, nuk fillon askund dhe nuk përfundon askund.

“Ato dy kilometra nuk lidhen me autostradën ekzistuese nga ana e Kosovës, dhe fillojnë nga kufiri ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës. Për këtë arsye nuk është askund dhe nuk përfundon askund sepse përfundon në një vrimë prej 50 metrash”, tha Nikolloski.

Në foltoren kuvendore ai ka bërë të ditur dokumentet në të cilat siç tha ai konfirmohet se projekti është vonuar qëllimisht dhe është realizuar në këtë mënyrë që një kompani të fitojë tenderin për ndërtimin e tuneleve.

Konsulenti teknik, kompania “Sues”, e cila është përzgjedhur për mbështetje teknike në ndërtimin e autostradës Shkup-Bllacë, siç ka treguar ai, më 31 maj të këtij viti i ka dërguar një letër drejtorit të atëhershëm të NPRRSH-së, Ejup Rustemi, në të cilën, në pikën 4 – kostot për projektin, thotë se shpenzimet rriten nga 172.1 milionë euro në 240 milionë euro sepse ai e ndryshoi projektin dy herë. “Sues” më 17 shtator i ka dorëzuar një dokument të ri, tani drejtorit aktual të NPRRSH-së, Koce Trajanovski, në të cilin në pikën 1 – kushtet e referencës për projektin, thonë se tunelet janë projektuar qëllimisht gabim dhe se nuk janë projektuar në përputhje me standardet evropiane.

“Unë nuk do ta realizoj krimin e Ejup Rustemit dhe qytetarët e Maqedonisë nuk do të paguajnë 70 milionë euro më shumë me mundësinë e aneksit prej 20 për qind dhe të shkojë deri në 300 milionë euro, nuk do ta lejoj këtë. Tunelet e Rustemit janë projektuar kështu sepse atë projekt të tuneleve mund ta fitojë vetëm një kompani nëse ka pasur tender sepse teknikisht vetëm ajo kompani mund të ndërtojë tunele të tilla. As unë, as kryeministri, as Trajanovski, e më së paku BERZH-i nuk jemi naiv të financojmë krimin”, tha Nikolloski.

Ai bëri të ditur se kompanitë Jubaj 2 Amet, Frukta Fruta, Kadis Holding dhe Atlantik Shpknjp janë kompanitë që kanë blerë parcelat nga persona fizikë ku është dashur të kalonte traseja e autostradës, ndërsa parcelat janë rishitur disa herë.

“Nuk ka pasur asnjëherë një prezantim publik të tre traseve, që është detyrim ligjor. Mjetet për autostradën janë miratuar për herë të parë në vitin 2019, janë konfirmuar në vitin 2020. Pse nuk është shpallur tender në vitin 2021, që të shiten parcelat dhe të bëhet tenderi që ta marrë vetëm një kompani dhe vetëm ajo të ndërtojë tunele”, theksoi Nikolloski.

Nga foltorja kuvendore ai i bëri thirrje Prokurorisë Publike që ta hetojë plotësisht rastin.

