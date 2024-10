Nga Spanja raportojnë se ka përplasje mes Vinicius dhe Real Madridit pas dështimit për Topin e Artë

Vinicius Junior ishte padyshim favoriti për Topin e Artë para të hënës, dhe kur u bë e qartë se ai nuk do ta fitonte çmimin, braziliani vendosi me Real Madridin që ai të mos merrte pjesë.

E fundit është se sulmuesi është zhytur mendërisht duke përfunduar i dyti pas Rodri Hernandez.

Duke dhënë një mesazh motivues në mediat sociale pas ngjarjes, Vinicius thuhet se është ‘në kufirin e marrdhënieve’ me Real Madridin. Kampi i tij po përpiqet të analizojë shkaqet e kësaj, por edhe të mungesës së Topit të Artë.

Ata pranojnë se performancat e Jude Bellingham dhe Dani Carvajal mund të kenë marrë vota prej tij dhe se imazhi i tij mund të ketë pasur ndikim, duke pasur parasysh kriteret e ndryshuara për të përfshirë klasin dhe lojën e ndershme këtë vit. Ata ndjejnë se fyerjet e vazhdueshme dhe mentaliteti i opozitës në Spanjë ndaj tij, janë pjesë e asaj që e mbyt atë.

Ju besoni se racizmi që ai ka vuajtur është një nga arsyet kryesore që Vinicius është i rraskapitur mendërisht. Ai ndihet plotësisht i pambrojtur teksa luan në Spanjë dhe gjyqtarët janë pjesë e saj. Shpesh ai beson se qortohet për thjesht vënien në dukje të gabimeve, kur ato duhet të mbrojnë një futbollist.

Një arsye tjetër, sipas Diario AS, që mund të kushtëzojë të ardhmen e tij afatgjatë në Santiago Bernabeu është ardhja e Kylian Mbappes. Jude Bellingham tashmë vodhi një pjesë të vëmendjes sezonin e kaluar, por tani nëse Real Madrid do të ketë një sezon të suksesshëm, prania e Mbappes dhe Bellingham do të zvogëlonte shanset e tij për Topin e Artë edhe një herë.

Me bisedimet e kontratës në horizont vitin e ardhshëm për Vinicius (kontrata e tij skadon në 2027), e gjithë kjo supozohet se formon një ‘koktej shumë të rrezikshëm’ për të ardhmen e Vinicius dhe marrëdhëniet e tij me Real Madridin dhe futbollin spanjoll.

Një tjetër prej këtyre përbërësve të përmendur është oferta nga Arabia Saudite këtë verë të kaluar, për të cilën Vinicius dëshironte ta dëgjonte, edhe nëse ai ishte plotësisht i fokusuar te Real Madrid këtë sezon.

Përmendet se ai mund të përfundojë duke lënë Los Blancos për në Lindjen e Mesme në një mënyrë të ngjashme me mënyrën se si Mbappe iu bashkua atyre këtë verë.

Nuk është hera e parë që mediat me bazë në Madrid kanë sugjeruar se Vinicius mund të ketë një afat kohor në periudhën e tij në Real Madrid. Ndërsa publikisht të dyja palët kanë qenë të prirur të përsërisin dashurinë e tyre për njëri-tjetrin, iu kushtua më shumë vëmendje se zakonisht ndjekjes së Vinicius nga Arabia Saudite, duke pasur parasysh se burime jashtë Spanjës akredituan vetëm një hetim nga Lindja e Mesme.

Muajt ​​e fundit po ashtu është kritikuar qëndrimi i Vinicius nga kryeqyteti spanjoll – jo diku tjetër – dhe vështirësitë që Carlo Ancelotti ka pasur për ta përshtatur atë me Mbappen nuk do të ndihmojnë gjithashtu. /Telegrafi/

