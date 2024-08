Nga nesër pasdite dhe gjatë fundjavës do të mbaj mot i paqëndrueshëm, me reshje të rrëmbyeshme dhe bubullima

Edhe nesër do të mbajë mot shumë i ngrohtë me temperatura maksimale mbi 40 gradë dhe do të jetë aktive faza portokalli për rrezik nga temperaturat e larta, njofton DPHM-ja.

Nga nesër dhe në ditët në vijim në orët e pasdites dhe të mbrëmjes do të ketë jostabilitet të lokalizuar me reshje të rrëmbyeshme shiu, bubullima dhe stuhi të shkurtër.

Sipas DPHM-së, gjatë fundjavës dhe në fillim të javës së ardhshme do të jetë mot i paqëndrueshëm, lokalisht në formë stuhie me reshje të dendura shiu, bubullima, erëra të forta dhe breshër.

