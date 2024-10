Nga Maqedonia e Veriut çdo vit largohen rreth 2.500 persona me arsim të lartë

Komisioni për Çështje Ekonomike, Punë dhe Politikë Energjetike sot do të mbajë seancë në Kuvend.

Në seancën e këtij Komisioni do të shqyrtohet Raporti Përfundimtar për auditimin e kryer me temën “Efektshmëria e masave për parandalimin e daljes së personelit me arsim të lartë dhe profesional” i përgatitur nga Enti Shtetëror i Auditimit.

ESHS-ja konkludon në raport se me auditimin e kryer dhe metodologjinë e aplikuar të auditimit, dëshmitë e mbledhura të auditimit kanë fituar siguri se aktivitetet e Qeverisë si bartëse e politikave të menaxhimit të migracionit nuk janë efektive në reduktimin e largimit të stafit me arsim të lartë nga shteti.

Vlerësimet nga analiza e kryer nga ESHS-së tregojnë se në periudhën 2013-2021 nga shteti migrojnë mesatarisht 2.500 personel me arsim të lartë në vit, për të cilët shteti ka investuar mesatarisht 5 miliardë denarë çdo vit ose gjithsej 44,7 miliardë denarë të shpenzuar për periudhën e analizuar. Theksohet se largimi i personelit me arsim të lartë i kushton shtetit 0.8 për qind të PBB-së vjetore.

“Efekti total i kostos oportune në terma të PBB-së së humbur që nuk gjenerohet për shkak të emigrimit vjetor të popullsisë totale nga vendi vlerësohet në 5.15 për qind të PBB-së në vit. Nëse kësaj i shtohet edhe investimi i humbur real në arsim në këta personel, i cili mesatarisht arrin në 3,19 për qind të PBB-së në vit, efekti total negativ ekonomik reflekton një humbje totale prej 8,34 për qind të PBB-së në vit”, thuhet në raportin e ESHS-së.

