Nga ky muaj, dokumentet elektronike të printuara do të njihen si origjinale

Dokumentet elektronike të shtypura do të kenë të njëjtën vlefshmëri si dokumenti origjinal. Kjo është bërë e mundur me ndryshimet në Ligjin për Dokumentet Elektronike të miratuara nga Kuvendi.

“Në Kuvend mazhoranca votoi ndryshimin e Ligjit për Dokumentet Elektronike. Them dy artikuj, një ndryshim shumë të vogël, por mendoj se do të thotë shumë. Dhe kjo është se, tani e tutje, dokumentet e nxjerra elektronike nga portali apo çdo portal tjetër shtetëror, të cilat janë tërësisht elektronike, do të mund t’i printoni dhe t’i përdorni njësoj si një dokument origjinal. Nuk do të keni nevojë të jenë të printuara”, theksoi Andonovski.

Ai shtoi se me ndryshimet në këtë ligj do të lehtësohet marrja e dokumenteve, në vend që të shkojnë në sportele dhe të paguajnë më pak zyrtarët, qytetarët do t’i marrin shërbimet në pajisjet e tyre celulare.

“Fatkeqësisht, deri më tani kur keni nxjerrë një shërbim nga portali, edhe pse është firmosur me kod QR dhe nënshkrim elektronik dhe e keni bashkangjitur në një institucion si dokument, do t’ju thuhet se dokumenti nuk është. origjinal por kopje. Me ndryshimet në ligj, ky dokument elektronik i printuar do të ketë të njëjtën vlefshmëri si me vulën e zakonshme blu, kështu që mund të përdoret plotësisht kudo”, sqaroi ministri i Transformimit Dixhital.

