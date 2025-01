Nga dita e sotme deri të martën autobusët e NQP-së do të qarkullojnë sipas itinerarit të së dielës

Duke filluar prej sot e deri të martën autobusët e NTP Shkup do të qarkullojnë me orar javor, ndërsa teleferiku do të funksionojë normalisht nga ora 10 deri në 17, njofton Ndërmarrja e Komunikacionit Publik.

– Më 6 janar 2025 (e hënë) natën e Krishtlindjes, do të funksionojë sipas orarit të së dielës.

– Më 7 janar 2025 (e martë) Krishtlindje, do të funksionojë sipas orarit të së dielës.

Zyrat e biletave dhe qendrat e personalizimit do të jenë në shërbim në:

– Qendra e Transportit;

– Tregu i gjelbër.

