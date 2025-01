Nesër regjim i posaçëm i komunikacionit në Shkup

SPB Shkup njofton qytetarët e Shkupit se me datën 06.01.2025 (e hënë) me rastin e festës së krishterë të natës së Krishtlindjes në zonën e qytetit të Shkupit do të mbahet manifestimi i Krishtlindjes si dhe manifestim i Krishtlindjeve me rrugë të lëvizjes nga nga përballë objektit komunal të komunës Kisella Vodë, përgjatë rrugës “Petar Deylan”, djathtas rrugës “Boris Trajkovski”, majtas përgjatë bulevardit “Maqedonia”, më tej përgjatë rrugës “Rr. Kiril dhe Metodij” deri para Muzeut të Qytetit të Shkupit, më pas në rrugën “Maqedonia”, duke vazhduar te sheshi “Maqedonia”, ku do të mbahet manifestimi qendror.

Për këto arsye, Njësia e Sigurisë në Qarkullimin Rrugor do të marrë masa për devijimin e trafikut si dhe masa për regjim të posaçëm të qarkullimit në rrugët ku do të lëvizin Kortezhet e Krishtlindjeve dhe përreth objekteve fetare.

MARKETING