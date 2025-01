Nesër pa rrymë një pjesë e Aerodromit, Butelit dhe Gjorçe Petrovit

Për shkak të intervenimeve teknike në rrjetin e shpërndarjes elektrike, nesër pa energji elektrike do të mbeten një pjesë e shfrytëzuesve të komunave Aerodrom, Butel dhe Gjorçe Petrov, njoftoi QRMK – Shkup.

Në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 15:00 pa rrymë do të mbesin shfrytëzuesit e rrugës “Todor Çangov”, më saktë nga udhëkryqi me “Todor Çangov” numër 10 deri në udhëkryqin me “Gjorgi Kapçev” numër 25 në Komunën Aerodrom.

Në periudhën prej orës 09:00 deri në orën 11:00 pa furnizim me energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit e rrugëve “3” dhe “Radishanska” në Komunën Butel.

Në periudhën prej orës 09:00 deri në orën 15:00 pa furnizim me energji elektrike do të jenë shfrytëzuesit e bulevardit “Aradhet partizane” në rrethin e kazinosë Astra në Karposh 4 dhe një pjesë e shfrytëzuesve të Nerezit të Poshtëm në Komunën Gjorçe Petrov.

MARKETING