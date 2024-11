Nesër mot me vranësira me reshje shiu, të cilat në disa vende do të jenë më të rrëmbyeshme

Moti nesër do të jetë me vranësira me reshje shiu të cilat në disa vende do të jenë më të rrëmbyeshme (mbi 20l/m2), informojnë nga DPHM.

Të premten dhe të shtunën në mëngjes do të ketë reshje shiu të cilat në pjesët malore dhe në vendet më të larta veçanërisht në pjesët perëndimore do të jenë të borës dhe do të formohet shtresë e dëborës.

Do të fryjë erë mesatare deri në të përforcuar veriore, veçanërisht e shprehur të premten. Në ditët e fundjavës moti do të jetë stabil me temperatura më të ulëta të mëngjesit.

