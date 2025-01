Nesër mot i qëndrueshëm, gjatë fundjavës borë

Nesër moti do të jetë i qëndrueshëm me erë të lehtë deri mesatare jugore. Nëpër lugina do të ketë paraqitje të mjegullës ose vranësira të ulëta dhe temperatura më të ulëta të ditës. Në vendet e tjera moti do të jetë relativisht i ngrohtë, veçanërisht në male ku do të vazhdojë shkrirja graduale e shtresës së borës.

Temperatura minimale do të jetë në interval prej -2 deri 5, ndërsa ajo maksimale prej 6 deri 15 gradë.

Nga DPHM informojnë se të premten në fund të ditës dhe në ditët e fundjavës do të ketë reshje të kohëpaskohshme të shiut, ndërsa në male të borës.

Për shkak të masës më të ftohtë ajrore me erë të fuqishme veriore, të shtunën reshjet gradualisht do të kalojnë në borë edhe në vendet më të larta, ndërsa të dielën edhe në vendet më të ulëta.

