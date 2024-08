Nedim Bajrami transferohet te gjigandi skocez, Glasgow Rangers

Nedim Bajrami do të luaj me tjetër skuadër në një tjetër kampionat. Portali “Sportmania” ka mësuar ekskluzivisht se Nedim Bajrami transferohet te gjigandi skocez, Glasgow Rangers. Burimet tona kanë mësuar edhe detajet e këtij transferimi. Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë do të kaloj te gjigandi skocez në formë huazimi, me të drejtë blerje.

25 vjeçari sezonin e fundit ishte pejsë e Sasuolos në Seria A të Italisë, ndërsa më herët ka luajtur edhe për Empolin, Grasshoperin dhe Cyrihun.

Nedim Bajrami shkëlqeu në Kampionatin Europian me Shqipërinë këtë verë, duke hyrë në histori të Europianeve me golin më të shpejt të realizuar ndonjëherë.

