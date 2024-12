Në mëngjes ftohtë dhe me mjegull, gjatë ditës me diell

Moti sot në mëngjes do të jetë i ftohtë me kushte për mjegull në disa lugina, ndërsa gjatë ditës me diell me vranësira të lehta deri mesatare lokale, të cilat pasdite do të zvogëlohen.

Do të fryjë erë e lehtë deri mesatare nga drejtimi verior, e cila kohë pas kohe do të përforcohet përgjatë lumit Vardar dhe në pjesët lindore.

Në Shkup do të mbajë mot me diell me vranësira të ndryshueshme dhe ftohtë.

Do të fryjë erë mesatare deri në afatshkurtër të fortë veriore.

MARKETING