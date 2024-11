Në Berovë këtë mëngjes minus tre, në Krushevë, Vinicë, Gjevgjeli janë matur gjashtë gradë Ceclsius

Në Berovë këtë mëngjes është më ftohtë sot me -3 gradë Celsius të matura, më ngrohtë është në Krushevë, Vinicë dhe Gjevgjeli me gjashtë gradë Celsius.

Zero gradë janë matur në Manastir, ndërsa më e ngrohta ka qenë në Krushevë, Vinicë dhe Gjevgjeli me gjashtë gradë.

-3 Berovë, 0 Manastir, Lazaropole, 1 Strumicë, Tetovë, 2 Kriva Pallankë, Mavrovë, Shkup-Petrovec, Demir Kapi, 3 Prilep, Shtip, 4 Pretor, Kodër e Diellit, Veles, Kavadar, 5 Ohër, Shkup-Zajçev Rid , 6 Krushevë, Vinicë, Gjevgjeli.

Moti sot do të jetë me diell me vranësira të vogla deri mesatare lokale, ndërsa gjatë Vardarit do të fryjë erë e dobët deri mesatare, e herë pas here edhe më e fortë nga drejtimi verior. Temperaturat do të lëvizin nga 20 deri në 26 gradë.

