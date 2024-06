Në 24 orët e fundit janë regjistruar tetë zjarre aktive

Në 24 orët e fundit janë regjistruar tetë zjarre në ambiente të jashtme dhe disa ndërhyrje më të vogla. Zjarri është ende aktiv në zonën afër fshatit Cer të Kërçovës, i cili ka disa ditë me intensitet të ndryshëm.

Qendra për Menaxhimin e Krizave bën të ditur se ndërhyrja publike “Pyjet Nacionale” -Lopushnik” dhe banorët vendas kanë ndërhyrë së bashku me mbështetjen ajrore të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

– Gjatë ditës së djeshme Ndërmarrja Publike “Pyjet Nacionale” – “Lopushnik” nuk ka marrë pjesë në shuarjen e zjarrit në pyll, përveç se kanë ndërhyrë 20 qytetarë vendas dhe është intervenuar nga ajri me helikopter të MPB-së, me ç’rast njëra këmbë e zjarrit është neutralizuar. Përkundër ndërhyrjeve të tilla, zjarri nuk është shuar plotësisht dhe është ende aktiv, dhe ekziston rreziku që zjarri të depërtojë edhe në pyllin e ahut, me ç’rast do të ishte shumë e vështirë të kontrollohej, thuhet në njoftimin e QMK-së.

