Ndryshim i motit me rënie të dukshme të temperaturës ditore

Nën ndikimin e një mase ajrore të lagësht dhe më të ftohtë nga veriut, nesër do të ketë ndryshim më të dukshtëm të motit.

“Nga orët e paradites fillimisht në pjesët veriore do të ketë reshje të herëpashershme shiu dhe paraqitje lokale të bubullimave. Do të fryjë erë e fortë me shpejtësi mbi 70 kilometra në orë, e cila do të vazhdojë edhe ditën e hënë. Temperatura e ditës do të ulet ndjeshëm – nesër për 6 deri në 8 gradë, ndërsa të hënën për 4 deri në 6 gradë shtesë”, kumtoi DPHM-ja.

Ndryshimi i motit do të nisë në mbrëmje nga perëndimi, ku vranësitë gradualisht do të shtohen. Edhe në Shkup vranësitë do të shtohen gjatë natës.

Sipas parashikimit të DPHM-së, të martën dhe të mërkurën do të mbajë mot me diell me temperatura të ulëta të mëngjesit, ndërsa gjatë ditës do të ketë rritje.

“Nga e enjtja priten reshje të reja shiu”, paralajmëron DPHM-ja.

