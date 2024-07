Ndodh në Lojërat Olimpike, arbitri anulon golin me VAR dy orë pas përfundimit të ndeshjes

Një ngjarje e çuditshme ka ndodhur në Lojërat Olimpike, të cilat ngritën siparin me futbollin, ku takimi që solli më shumë emocione ishte ai mes Argjentinës dhe Marokut.

Lojtarët argjentinas barazuan në minutën e 106’ të sfidës, gjë që acaroi tifozët marokenë, të cilët filluan duke hedhur sende në fushë.

Kjo gjë e detyroi arbitrin që të çonte skuadrat drejt dhomave të zhveshjes pa kontrolluar sistemin VAR deri sa të qetësohej situata, me të gjithë që menduan se takimi u mbyll.

Por pas rishikimit me VAR, dy orë pasi ndeshja mendohej se kishte përfunduar, gjyqtari suedez e anuloi golin e barazimit për pozicion jashtë loje dhe lejoi që të luheshin tre minuta shtesë me stadiumin e boshatisur.

Në këto tre minuta, Maroku arrit të ruante rezultatin dhe të fitonte 1-2, duke marrë tre pikët në një takim që do të hyjë padyshim në librat e historisë.

