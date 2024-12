Ndërron jetë futbollisti 22-vjeçar i FC Vushtrria, Erjon Morina

Futbollisti i Vushtrrisë, Erjon Morina, ka vdekur të enjten pasi për më shumë se një muaj ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore në Klinikën Intensive.

Vdekjen e 22-vjeçarit e ka konfirmuar babai Iliri në një status në Facebook.

“Ylli babit ike ne qiell. Na thave zemrat Erjon! Do jetojme te ngrysur me kujtimet me te bukura per ty! Do jesh ylli qe do na ndriç gjithmonë”, ka shkruar Ilir Morina.

Në fund të tetorit, Morina kishte mbetur i shtrirë në fushë gjatë stërvitjeve me Vushtrrinë.

Më parë kishte luajtur edhe te Prishtina e Drenica.

