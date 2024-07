Nadal mposht Fucsovics, në raundin e dytë do të sfidojë Djokovic

Nadal kundër Djokovic, për të gjashtëdhjetën – dhe ndoshta të fundit – herën. Me gjithë problemin në këmbën e majtë, i përjetshmi Rafa mundi hungarezin Marton Fucsovics me rezultatin 6-1, 4-6, 6-4 për pak më shumë se dy orë e gjysmë lojë.

Nadali i sotëm dukej larg formës së tij më të mirë, por diferenca në vlerat teknike dhe mbi të gjitha në atmosferë në fushë ishte e mjaftueshme për t’i garantuar të paktën një ndeshje më shumë – dhe çfarë ndeshjeje – në Parisin e tij të dashur.

Në ndeshjet e mëparshme Djokovic kryeson 30 me 29. Të dy do të përballen sërish me njëri-tjetrin dy vjet pas herës së fundit, pas fitores së Rafës në katër sete në çerekfinalet e Roland Garros 2022.

