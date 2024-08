Mucunski: Anëtarësimi i plotë i vendit në BE sa është interesi ynë, po aq është interes i të gjithë fqinjëve tanë

Ekziston një mënyrë se si të sigurohet siguri për vendin tonë se rruga e mëtutjeshme drejt BE-së do të bazohet në kritere të matshme, tha ministri i Punëve të Jashtme Timço Mucunski, duke theksuar se “gjithmonë beson në arsyeshmërisë” dhe se “procesi i integrimit të vendit tonë drejt anëtarësimit të plotë, sa është interesi ynë, po aq është interes i të gjithë fqinjëve tanë.

I pyetur nëse ka sinjale për bisedime në Bullgarinë fqinje, Mucunski tha se Bullgaria po hyn sërish në një vit zgjedhor, duke shprehur pritjen që sa më shpejt të formohet një qeveri politike, një qeveri me të cilën, siç thotë ai, “do të të jetë në gjendje të diskutojë për të hapur një dialog në më shumë nivele – nga niveli më i lartë, deri në nivelin e bashkëpunimit ndërmjet ministrive të punëve të jashtme”.

“Pozicionet tona janë të njohura. Pozicione që u ekspozuan publikisht gjatë fushatës zgjedhore. Në bazë të qëndrimeve të tilla, ne sigurisht besojmë se duhet të diskutojmë jo vetëm me Bullgarinë, por edhe me të gjithë fqinjët tanë, me të cilët kemi çështje të hapura”, tha Mucunski, duke iu përgjigjur pyetjeve të gazetarëve pas hapjes së Shkollës verore të 57-të të Seminarit ndërkombëtar për Gjuha maqedonase në UKIM në Ohër.

Me një qasje proaktive, çiltërsi dhe mirëbesim, duke marrë parasysh edhe sfidat globale, sipas Mucunskit, nuk ka asnjë çështje që nuk mund të tejkalohet.

I pyetur nëse pret një kornizë të re negociuese me BE-në, Mucunski sqaron se “duhet të jemi të sigurt se proceset që do të udhëheqim në të ardhmen do të jenë të parashikueshme” dhe se kjo është e rëndësishme për ne si vend, si dhe për Bashkimi Evropian.

“Çdo bilateralizim shtesë i procesit të integrimit evropian shkatërron legjitimitetin e procesit të zgjerimit të BE-së. Ne themi, nëse ndihemi të sigurt se rruga përpara mund të realizohet mbi bazën e kritereve të prekshme dhe të matshme, të cilat rrjedhin nga standardet evropiane, atëherë kemi hapësirë ​​për të diskutuar se si të ecim rrugën. Ekziston një mënyrë për të siguruar siguri për vendin tonë se rruga e mëtejshme drejt BE-së do të bazohet në kritere të matshme”, deklaroi Mucunski.

