MPJ do të kërkojë sqarim për dëbimin e shtetases së Maqedonisë nga Serbia

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Tregtisë së Jashtme shprehu shqetësim dhe tha se do të kërkonte shpjegim nga autoritetet serbe, pasi një shtetase e Maqedonisë u dëbua nga Serbia me një vit ndalesë për hyrje në vend.

“Ministria e Punëve të Jashtme shpreh brengë për shkak të dëbimit nga Republika e Serbisë dhe ndalesën për hyrje për një vit të shtetases së Maqedonisë me qëndrim të rregullt në shtet, e cila sipas autoritetit kompetent të Republikës së Serbisë, paraqet “kërcënim për sigurinë”, qëndron në kumtesën e Ministrisë.

Në këtë kontekst, shtojnë nga atje, MPJTJ do të kërkojë sqarim duke e marrë parasysh arsyeshmërinë e masave të ndërmarra, veçanërisht duke i marrë parasysh pritjet tona se të njejtat janë në pajtim me kornizat ligjore të Republikës së Serbisë, por edhe me standardet evropiane dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut.

“Sinqerisht pres që ky rast të zgjidhet në mënyrë adekuate, përmes dialogut dhe me vullnet të mirë nga të dyja anët, si dhe në interes të mbajtjes së vazhdimësisë në ndërtimin e marrëdhënieve të mira miqësore dhe fqinjësore ndërmjet dy vendeve”, shtohet në kumtesën e Ministrisë.

Drejtoresha ekzekutive e Shoqatës për Mbështetjen e Personave me Nevoja të Veçanta “Solem” Iskra Roso është shtetase e Maqedonisë dhe përfaqësuese e sektorit joqeveritar e cila është arrestuar dhe dëbuar nga policia serbe dhe është deportuar nga Serbia në Maqedoninë e Veriut.

Në një deklaratë me shkrim për MIA-n ajo thekson se më 21 janar të këtij viti gjatë pjesëmarrjes së saj në një trajnim për strategjitë e gjenerimit të të ardhurave për organizata joprofitabile, e cila është mbajtur nga data 20 deri më 21 janar në Beograd, është përballur me një incident të papritur kur pas kthimit në hotel është mbajtur nga policia pa sqarim të qartë. Roso thotë se më vonë e ka kuptuar se i është bërë ndalesë për hyrje në Serbi në kohëzgjatje prej 12 muajsh në bazë të Ligjit për të huajt.

“Pas kthimit në hotelin ku po qëndroja, u ndalova nga policia dhe së bashku me disa pjesëmarrës të tjerë u transferova në stacion policor pa një shpjegim të qartë. Më vonë mësova se më ishte shqiptuar një ndalesë 12-muajshe e hyrjes në Serbi, bazuar në nenin 78 të Ligjit për të Huajt. Gjatë procesit nuk mora asnjë shpjegim për ndalimin, gjë që rriti edhe më shumë pasigurinë dhe ankthin tek unë dhe pjesëmarrësit e tjerë. Edhe pse duhet të përmend se policia në Beograd është sjellë jashtëzakonisht profesionale. Tashmë kam dorëzuar kërkesë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Shkup për të marrë informacione për arsyet e dhënies së ndalimit të hyrjes, po ashtu jam duke përgatitur një proces për ankesë ndaj vendimit”, tha Roso në një deklaratë për MIA-n.

Mediat e Ballkanit shkruajnë se natën mes 21 dhe 22 janar në Beograd gjithsej 13 shtetas të huaj nga Kroacia, Sllovenia, Sllovakia, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Moldavia, Rumania, Austria dhe Çekia janë arrestuar, ndërsa pastaj edhe të dëbuar nga Serbia pa sqarim. Ata ishin pjesë e Akademisë Erste për Organizata Joqeveritare, në organizim të Fondacionit Erste. Pjesëmarrësit janë arrestuar natën në hotelin ku ishin akomoduar në Beograd pa sqarim, ndërsa pas mbajtjes disa orëshe në stacionin policor është dashur menjëherë të largohen nga Serbia. Megjithatë ata kanë marrë edhe ndalesë prej një viti për hyrje në vend.

Për dëbimin e aktivistëve civil dje u shpreh edhe Komisioni Evropian, i cili kërkoi nga Serbia si kandidat për anëtarësim në BE t’i respektojë të drejtat e organizatave të shoqërisë civile.

