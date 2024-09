MPB: Zbardhet tentim vra’sja në Haraçinë, paraburgim për një person

Nga liria është privuar E.A. (22) nga fshati Haraçinë nga ana e nëpunësve policorë të Njësitit për Kriminalitet të Dhunshëm – Njësia për Kundërvajtje të Gjakut dhe Kundërvajtje Seksuale, janë kryer kontrolle në disa lokacione në fshatin Haraçinë, në lidhje me ngjarjen penalo-juridike e ndodhur më 29.08.2024 rreth orës 21.00 në fshatin Haraçinë të Shkupit, ku me armë zjarri është shtënë në drejtim të A.I. (25) dhe V.B. (29) nga fshati Haraçinë, ku ka pësuar lëndime me armë zjarri A.I. dhe është transportuar në kompleksin e klinikave “Nënë Tereza” për ndihmë mjekësore.

