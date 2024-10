MPB jep detaje për të shtë’nat në Çair

Ministria e Punëve të Brendshme ka dhënë detaje rreth të shtënave me armë zjarri para Komunës së Çairit.

“Sot (14.10.2024) rreth orës 18.10 nga Spitali i Qytetit në SPB Shkup është raportuar se në spital është sjellë i lënduar E.A. (35) nga Shkupi, me një plagë me armë zjarri në këmbë. Të plagosurin e ka sjellë vëllai i tij, i cili ka sqaruar se ndërsa E.A. ka qenë duke ecur në rrugën “Hristijan Todorovski-Karposh” në Shkup, kur një person i është afruar dhe e ka qëlluar në këmbë, me gjasë për shkak të marrëdhënieve borxh-besues”, thonë nga MPB.

