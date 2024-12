MPB: Deri më 31 dhjetor të ndërrohen targat e automjeteve ose të vendosen ngjitëset NMK

Ministria e Punëve të Brendshme rikujton qytetarët se afati për ndërrimin e targave me të reja me shenjën NMK ose vendosjen e etiketës NMK është deri më 31.12.2024.

Kjo do të thotë, targat që përmbajnë shenjën MK (targa me katër numra) dhe targat që nuk përmbajnë shenjën MK (me tre numra) duhet të zëvendësohen me targa të reja që përmbajnë markën kombëtare NMK ose të njëjtat të vendoset një afishe me shenjën kombëtare NMK deri më 31.12.2024.

Qytetarët mund të sigurojnë ngjitëse NMK në të gjitha stacionet për kontroll teknik.

