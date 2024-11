Mourinho hedh poshtë ardhjen e Ronaldos te Fenerbahçe

Cristiano Ronaldo po lidhet me një largim nga Al-Nassr.

Kishte zëra se Ronaldo, do t’i bashkohej Fenerbahçes ku do ribashkohej me ish-trajnerin e tij te Real Madridi, Jose Mourinho.

Por ishte vetë Mourinho, që hodhi poshtë ardhjen e Ronaldo te gjigandi turk.

“Lajmet për Fenerbahçen për Cristiano Ronaldon janë qesharake”.

“Cristiano mund të vijë në Stamboll për të ngrënë sepse është pikërisht në mes të rrugës midis Saudisë dhe Portugalisë. Ose ndoshta ai do të vijë të shohë mikun e tij të vjetër Jose, ne mund të hamë në hotelin tim!”, u shpreh Mourinho

