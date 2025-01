Mot me diell edhe nesër, nga pasnesër reshje shiu dhe bore

Sinoptikët edhe për nesër parashikojnë mot me diell dhe kryesisht të qetë me kushte për paraqitje të mjegullës nëpër lugina, ndërsa nga pasnesër valë e lagësht dhe e ftohtë me reshje shiu dhe bore.

“Të premten pasdite, gjatë natës dhe të shtunën paradite, nën ndikimin e valës së lagësht dhe të ftohtë do të ketë reshje të cilat do të jenë nga bora në male dhe vendet më të larta, ndërsa në zonat e tjera nga reshje shiu dhe shndërrohen në reshje nga bora e herëpashershme. Të shtunën do të fryjë erë mesatare veriore përgjatë Vardarot. Më pas, në dy ditët e ardhshme do të mbajë mot stabil dhe i thatë me kushte për paraqitje të mjegullës nëpër lugina, ndërsa të martën priten reshje të reja shiu, informoi Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike (DPHM).

Siç paralajmëroi DPHM, sot temperatura maksimale do të jetë në intervalin nga 6 deri 15 gradë.

